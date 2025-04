Was es bedeutet, wenn Ihre Getriebeflüssigkeit schwarz ist

Nun, es bedeutet, dass die Übertragungsflüssigkeit so ziemlich nutzlos geworden ist. Die Übertragungsflüssigkeit ist in der Regel eine durchscheinende rotrosa Farbe, wenn sie neu ist. Bei Verwendung wird die Farbe dunkel. Aber wenn wir dunkel sagen, meinen wir ein tieferes Rot oder Hellbraun. Wenn es schwarz ist, bedeutet dies, dass die Flüssigkeit vollständig zerbrochen und abgenutzt ist. In diesem Stadium hat es alle Fähigkeiten verloren, die Komponenten Ihrer Übertragung zu schmieren. Die Flüssigkeit war viel zu lange da und wurde zu viel Wärme ausgesetzt. Diese Hitze bricht die Flüssigkeit ab und entzieht sich genau, die sie nützlich machen. Sobald es anfängt zu brennen oder zu oxidieren, wird es dunkel und verleiht auch einen starken, verbrannten Geruch. Dies ist ein Grund, warum Sie bei der Fahrt alles, was Sie sehen und riechen, genau aufmerksam machen müssen.

Jetzt ist die Übertragungsflüssigkeit, die nutzlos geworden ist, für Ihr Auto immer noch ziemlich schädlich. Denken Sie daran, dass es die beweglichen Teile der Getriebe nicht mehr schmieren kann. Ohne ordnungsgemäße Schmierung beginnen diese Teile zu schleifen. Dieses Schleifen erzeugt mehr Wärme, was die Flüssigkeit noch mehr zerfällt. Es wird zu einem Teufelskreis, der, wenn er nicht überprüft wird, ernsthafte und teure Schäden an Ihrem Getriebe verursachen kann.

Wenn Sie Ihre Getriebeflüssigkeit zu Hause überprüfen, gibt es einen einfachen Trick, um zu sehen, was Sie zu tun haben. Verwenden Sie ein sauberes weißes Papiertuch oder Tuch, um den Tauchstick zu tupfen. Der weiße Hintergrund erleichtert es einfacher, die Farbe klar zu erkennen. Stellen Sie jedoch auch sicher, dass Sie das Bedienungsanleitung Ihres Bedieners auf den richtigen Weg finden. Für einige Autos muss der Motor laufen und die Ausrüstung im Park; Andere müssen möglicherweise neutral sein. Es hängt alles vom Fahrzeug ab.