Was es bedeutet, wenn ein Auto als Zitrone bezeichnet wird (und wie man vermeiden kann, einen zu kaufen)

Autos sind eine Investition, bevor sie sich in eine Haftung verwandeln. Wenn Sie ein neues Auto kaufen, erwarten Sie, dass es einige Zeit ohne Schluckauf ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Ihr kürzlich gekauftes Fahrzeug jedoch in den ersten Wochen nach dem Einsatz lästiger Probleme zeigt, haben Sie möglicherweise, was Auto -Experten gerne als „Zitrone“ bezeichnen.

Eine Zitrone bezieht sich auf ein kürzlich gekauftes Fahrzeug, das aufgrund anhaltender Defekte oder mechanischen Probleme, die ihre Sicherheit, Wert oder Funktionalität erheblich beeinflussen, schnell zu einer Quelle der Frustration wird. In einigen Bundesstaaten deckt der Begriff nur defekte brandneue Autos ab. In anderen Fällen enthält es gebrauchte Autos. Der Begriff, der vom Ökonom George A. Akerlof geprägt wurde, betont, dass ein Fahrzeug aufgrund seiner Mängel und Probleme seinen Nutzen und seinen Wert verloren hat.

Zitronenautos gelten als unzuverlässig und unsicher, da sie trotz mehrerer Reparaturversuche tendenziell zwielichtig bleiben. Ihre Probleme basieren in der Regel in Fertigungsfehlern, fehlerhaften Teilen oder schlechter Qualitätskontrolle während der Produktion. In vielen Fällen können Eigentümer solcher miesigen Autos den Händler oder den Mechaniker für Reparaturen besuchen, die Probleme bestehen jedoch bestehen bleiben.

Häufige Probleme, die Zitronenautos betreffen, sind Motorausfälle, Getriebeprobleme und elektrische Fehlfunktionen-Probleme, die für Erstkäufer schwer zu erkennen sind. Es gibt jedoch Möglichkeiten zu erkennen, ob ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug eine Zitrone ist, und das Wissen kann den Käufern helfen, vor dem Kauf fundierte Entscheidungen zu treffen.