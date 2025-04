Was bedeutet MPGE und wie unterscheidet es sich von MPG?

Um einen MPGE eines Hybrid- oder Elektrofahrzeugs zu bestimmen, müssen Sie ein wenig Mathe machen. Alles beginnt mit der Nummer 33.7 kW. Das sieht auf den ersten Blick nach einer zufälligen Zahl aus, aber dahinter steckt die Wissenschaft. Die Art und Weise, wie Benzin ein Auto mit Strom versorgen kann, besteht darin, es zu verbrennen. Wenn Sie eine Gallone Gas verbrennen würden, würde es 115.000 BTUs Wärme produzieren, gemessen an der EPA. Um dies in den elektrischen Raum zu bewegen, müssen Sie die äquivalente Menge an Strom finden, die erforderlich ist, um die gleiche Wärmemenge wie das Verbrennen einer Gallone Benzin zu erzeugen. Diese Zahl betrug 33,7 kW Strom.

Sobald Sie diese Nummer haben, müssen Sie wissen, wie viel Strom für Ihr Auto benötigt, um 100 Meilen zu fahren. Schauen wir uns beispielsweise die rein elektrische 2025 Hyundai Ioniq 5 N an. Die EPA-Schätzungen werden ungefähr 43 kWh pro 100 Meilen Reichweite verwenden. Wenn Sie 100 durch diese erste Zahl teilen, erhalten Sie ungefähr 2,33 und multiplizieren Sie diese Zahl mit dieser ursprünglichen 33,7 kW -Zahl. Das Ergebnis ist eine kombinierte 79 MPGE. Die EPA misst sie jedoch tatsächlich bei 78 MPGE, aber dieser Unterschied kommt wahrscheinlich nur auf bestimmte Rundungsverfahren an. Die tatsächliche KWH/100 -Zahl beträgt wahrscheinlich etwas weniger als 43, aber die EPA rundete sich auf die gesamte Zahl für die Veröffentlichung ab. Während Hybriden und EVs zweifellos effizienter sind als nur ein gasbetriebenes Fahrzeug, erzählt MPGE nicht immer die genaueste Geschichte.