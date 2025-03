Was bedeutet GTD auf dem Ford Mustang?

Der Ford Mustang GTD verfügt über eine lange Liste von Zahlen, die mit seinen Leistungsfähigkeiten verbunden sind. Laut den Leuten bei Ford ist es Höchstgeschwindigkeit über 200 Meilen pro Stunde. Die wahnsinnige Höchstgeschwindigkeit ist einem aufgeladenen 5,2-Liter-V8 unter der Motorhaube zu verdanken, der 815 PS und 664 lb-ft Drehmoment produziert und bis zu seiner Redline von 7.650 U / min dreht. Das ist fast doppelt so hoch wie die Leistung, die von einem 5,0-Liter-V8-Mustang-GT (480-486 PS) und einem 2,5-mal stärkeren 2,3-Liter-EcoBoost Mustang (315 Pferde) produziert wird. Wenn Sie Spec Sheet Racing rennen, gibt es nicht zu viele Straßenautos, die diese Zahlen übertreffen können. Laut Ford ist der GTD jedoch mehr als nur ein Spezifikationsblatt ein Rennwagen für die Straße.

Das Rennwagen ist ziemlich gut etabliert – Ford hat schließlich eine schreiende Rundenzeit von 6 Minuten 57,685 Sekunden im Nürburgring mit dem GTD gesetzt. Aber über welche Art von Rennen sprechen sie, wenn sie es als Rennwagen bezeichnen? Das Länen des Rings ist großartig, aber was ist mit Rad-to-Wheel-Aktion? Hier kommt die Benennung ins Spiel. GTD steht für Grand Touring Daytona (oder GT Daytona) und bezieht sich auf eine IMSA -Rennklasse. Ford fährt ihren Mustang GT3 in der IMSA -Rennserie, und der GTD wendet die Rennstrecke auf die Straße ohne die Beschränkungen einer Rennserie an.