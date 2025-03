Was bedeutet es, wenn ein Biker mit 90 Grad seine linke Faust hebt?

Aufgrund der vielen potenziellen Gefahren auf der Straße beim Fahren ist die Sicherheit bei Bikern sehr wichtig. Angesichts der erhöhten Anfälligkeit von Fahrern aus dem mangelnden strukturellen Schutz von Motorrädern müssen die Fahrer im Vergleich zum Fahren eines Autos ihren Schutz maximieren, indem sie Sicherheitsmaßnahmen implementieren, darunter das Tragen von Schutzausrüstung, das Üben des Straßenbewusstseins und die Verwendung defensiver Fahrpraktiken.

Zu den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, die Fahrer anwenden, gehört die Verwendung verschiedener Handsignale, die als visuelle Hinweise oder stille Kommunikation zwischen Fahrern dienen. Diese Handsignale wirken als eine Art universelle Sprache, die klar und genau ist und es den Fahrern ermöglicht, wichtige Informationen über ihre beabsichtigten Maßnahmen schnell und effizient zu vermitteln, einschließlich Drehung, Geschwindigkeitsänderungen, Stoppen, Überholen oder Straßengefahren für andere Fahrer und sogar Fußgänger.

Durch die Verwendung dieser Handsignale helfen Fahrer, die Straßenrisiken zu minimieren, insbesondere in Situationen, in denen Biegensignale oder Bremslichter aufgrund schlechter Beleuchtung oder schlechten Wetterbedingungen nicht sichtbar sind. Zu den am häufigsten verwendeten Handsignalen von Fahrern gehört zum Stoppen oder Umgang, von denen eine der linke Arm in einen 90-Grad-Winkel hebt, wobei die Hand eine Faust bildet, was bedeutet, dass sie rechts abbiegen.