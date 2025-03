Was bedeutet „Ertrag“ beim Fahren? Wie man sicher durch die Zeichen navigiert

Bevor Sie in den Zusammenhang mit dem, was „Rendite“ bedeutet, ist es wichtig zu verstehen, was die Vorfahrt ist. Wenn jemand sagt, er habe die Vorfahrts, dann haben er das Recht, sich auf dieser bestimmten Straße vor anderen auf dieser bestimmten Straße zu bewegen (dh zu reisen, zu drehen, die Fahrspuren zu wechseln). Staaten ermitteln in der Regel die Vorfahrtsregeln und geben Autofahrern Hinweise darauf, wie die Vorgehensweise auf dem Wegesschilder wie dem Ertragszeichen installiert werden.

Um die anderen Fahrer, Radfahrer oder Fußgänger auf der Straße zu geben, betreten Sie die anderen Fahrer, die Sie in die Vorfahrt betreten. Auf diese Weise können Sie sicher vermeiden, gegenseitig ineinander zu kommen. Meistens sehen Sie Ertragszeichen an Orten, an denen das Stoppen optional ist, wenn nur minimaler Verkehr besteht. Dazu können Vier-Wege-Kreuzungen, Kreisverkehre und Verschmelzung von Autobahnen, insbesondere eine mit einer kleinen Straße, umfassen.

In Bezug auf das Design erhält ein Ertragszeichen in einem verkehrten weißen Dreieck mit einem roten Rand. Es ist das einzige Verkehrszeichen, das auf diese Weise geformt ist. Als es jedoch erstmals in der Überarbeitung des Handbuchs von 1948 auf einheitlichen Verkehrskontrollgeräten (MUTCD) von 1948 einbezogen wurde, war es ein gelbes, mit schwarzer Ertragsrechnung vor dem Schreiben. Erst in der Ausgabe von 1971 wurde das Ertragszeichen überarbeitet, um sein aktuelles rot -weißes Erscheinungsbild zu haben. Möglicherweise sehen Sie immer noch gelbe Ertragszeichen in freier Wildbahn, wissen aber, dass sie genauso wie die roten Ertragszeichen funktionieren.