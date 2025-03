Was bedeutet der Preis im Outor beim Kauf eines Autos?

Der Preis im Out-türen wird bestimmt, indem alle mit dem Kauf des Fahrzeugs über den Aufkleberpreis oder MSRP verbundenen Kosten addieren. Diese Kosten variieren jedoch je nach Händler und Standort, sodass der Preis im Außentür für ein bestimmtes Automodell höchstwahrscheinlich bei einem Händler in New York teurer wäre als in einem Geschäft in Tennessee.

Einer der größten Faktoren, die sich auf den Preis im Außenbereich auswirken, ist die Umsatzsteuer, da dies tendenziell je nach Staat variiert. Einige Staaten berechnen nur 3% Umsatzsteuer, andere können 7% überschreiten. Daher kann eine höhere Steuer die Gesamtkosten eines Autos erheblich erhöhen. Aber es sind nicht nur Autokäufe, die besteuert werden. Selbst wenn Sie ein Auto gewinnen, kann es mehr Probleme haben, als es aufgrund von Steuern wert ist. Darüber hinaus sind auch vom Staat auferlegte Titel- und Registrierungsgebühren in den Gesamtkosten enthalten, und diese können auch je nach Faktoren wie dem Gewicht des Fahrzeugs, des Werts und der Frage, ob es sich um einen neuen oder gebrauchten Kauf handelt.

Die Händlergebühren tragen auch zum Außenpreis von Autos bei. Dazu können Dokumentationsgebühren, Händlervorbereitungsgebühren, Werbegebühren, Bearbeitungsgebühren usw. enthalten. Einige dieser Gebühren sind jedoch verhandelbar, sodass Käufer eine detaillierte Aufschlüsselung bitten und unnötige oder aufgeblasene Kosten in Frage stellen. Darüber hinaus kann das Erhalten von Zitaten aus mehreren Händlern bei den Verhandlungen helfen, da Händler bestrebt sind, Konkurrenzangebote zu erreichen oder zu schlagen.