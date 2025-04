Was bedeutet der 48 auf dem Harley-Davidson Sportster achtundvierzig?

Harley-Davidson produziert seit 1957 Sportler. Während der Sportster weiterlebt, war der letzte Sporster achtundvierzig das Modell 2022, das für 12.299 US-Dollar verkauft wurde-ein bisschen mehr, wenn Sie es in anderen Farben wollten. Der achtundvierzigste Platz belegte in einer 2022 Slashgear-Umfrage unter den coolsten Harley-Modellen den dritten Platz. Aufgrund dieser Popularität gibt es in den USA keinen Mangel an gebrauchten Beispielen zum Verkauf.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Autotrader 37 Auflistungen mit Preisen, die durchschnittlich 8.600 US -Dollar und Cycle Trader mehr Einträge für das geliebte Fahrrad für nur 3.500 US -Dollar hat. Und natürlich können Sie auch ein Maisto 1:18-Modell Harley achtundvierzig für weniger als 20 US-Dollar bei eBay erhalten, wenn Sie nicht über das Budget für eine funktionierende Version in voller Größe verfügen. Und wenn Sie die Stimmung der achtundvierzig mögen, aber nicht das Gefühl haben, dass es das richtige Modell für Sie ist, gibt es viele andere Retro-Bikes da draußen.