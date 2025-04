Was bedeutet das ‚Z‘ in Hondas CR-Z-Modell?

Nach Jahren im Bau von hybriden Personenwagen wie The Insight und Civic Hybrid entschied Honda 2010, den Zweisitzer-CR-Z-Sportwagen zu seiner Hybridproduktionslinie hinzuzufügen. Der Honda CR-Z wurde als Kreuzung zwischen den Kraftstoffeffizienten und dem sportlichen Honda CRX angepriesen. Seine durchschnittlichen CO2-Emissionen von 188 Gramm pro Meile oder 117 Gramm pro Kilometer.

Der Antriebsstrang kombiniert einen 1,5-Liter-I-VTEC-Vierzylindermotor aus der Honda-Passform mit einem 10-Kilowatt-Elektromotor. Zusammen erzeugen sie 122 PS und 128 lb-ft Drehmoment, wobei dieser Ausgang durch ein Standard-Sechsgang-Schaltgetriebe auf die Vorderräder auf den Weg zu den Vorderrädern führt. CR-Z-Modelle, die mit dem verfügbaren kontinuierlich variablen Getriebe (CVT) ausgestattet sind, erzeugen bei 123 lb-ft jedoch ein geringeres Drehmoment.

Obwohl Honda später ein Midlife-Update für das zweisitzige Fließheck für 2013 durchführte, blieb die Ausgabe bescheiden und stieg nur geringfügig auf 130 PS und 140 lb-ft Drehmoment (127 lb-ft mit dem CVT). Obwohl der CR-Z untermauert war, blieb er vom Gesichtspunkt aus dem Design ein interessantes Auto. Diejenigen, die es gesehen haben, haben sich vielleicht auch gefragt, was sein Name bedeutet. CR-Z, wie auf dem Honda-Auto verwendet, steht für Compact Renaissance Zero, aber was genau bedeutet Null?