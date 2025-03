Was bedeutet ’86‘ im Namen des Toyota Gr86?

Das allgemeine Thema hinter dem neuen GR86 spiegelt wider, was den Klassiker so gut angesehen gemacht hat-nämlich dass beide Fahrzeuge kostengünstig sind, die mit einem Schaltgetriebe und einem leitenden Slip-Differential ausgestattet sind und eine ausgezeichnete Gewichtsverteilung aufweisen. Beide verfügen auch über Rev-Hally-Motoren, wobei der ursprüngliche 4A-GE 7700 U / min aus der Fabrik erreicht. Das 4A-GE ist ein legendäres Toyota-Triebwerk für sich. Es bleibt jedoch ein hochgradiger Motor in einem Sportwagen, geschweige denn ein ~ 40-jähriger. Und so würde ein originales AE86 in jedem direkten Wettbewerb vom neueren Gr86 völlig dominiert werden. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Fahrauto ist, nur dass eine Krone aus den 1980er Jahren keine direkte Bedrohung für einen brandneuen 2+2-Sportwagen in Bezug auf die vollständige Leistung darstellt.

Das ist nur ein Teil des Puzzles dessen, was diese beiden miteinander verbindet. Wie bereits erwähnt, teilen diese Autos einen Großteil der gleichen allgemeinen Merkmale in Bezug auf Layout- und Designzweck. Das ultimative Ziel war es nicht, ein Fahrzeug zu erstellen, das genau das eines AE86 in Bezug auf die Leistung replizierte, sondern eher, welche Art von Erfahrung es dem Fahrer bot. Der ursprüngliche AE86, der 1983 debütierte, bot dem durchschnittlichen Eigentümer eine leistungsorientierte Option-etwas, das preisgünstig, trendig und Spaß machte. Der GR86 spiegelt diese Philosophie mit einem relativ niedrigen MSRP-Einstiegspunkt sowie einer florierenden Tuner-Subkultur und einer gut gebauten Plattform sehr wider, um alles zusammenzubinden. So wie die AE86 von Old die ersten erschwinglichen Sportwagen vieler junger Menschen darstellte, auch der neue GR86. Auf diese Weise bedeutet der „86“ Toyotas Wunsch, das Erbe hinter der Philosophie des ursprünglichen Autos fortzusetzen.