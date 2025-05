Für Fans von Raw Towing Power, die Nachrichten, dass Ram und Jeep den 3,0-Liter-Ökodieselmotor über 2023 nicht mehr anbieten wollten, war düster. Laut den in den Niederlanden ansässigen Stellantis, dem Ram gehört, war die Entscheidung Teil des neuen Fokus des Unternehmens auf Elektrofahrzeugen.

Ein weiterer Grund für die Absage sind jedoch wahrscheinlich die montierenden Emissionsfußbußgelder, die Stern -Gesichter, die in Millionenhöhe sind. Ende 2024 wurde Stellantis in einer Siedlung mit dem California Air Resources Board (CARB) über 4,2 Millionen US-Dollar in Höhe von über 4,2 Millionen US-Dollar angewiesen, da einige mutmaßliche Shenanigans mit einem Emissionsbesiebenungsgerät an einigen der 3,0-Liter-Dieselmotoren von RAM enthalten sind.

Dies war auch nicht das erste Mal, dass eine Sternmarke eine Geldstrafe belegt wurde, da der in den Sterngewohnheiten befindliche Dodge den Hemi-Motor einsetzte, nachdem es keine neuen Emissionsstandards erfüllen konnte und 235 Millionen US-Dollar an Strafen entsprach. Anstelle dieser Motoren konzentriert sich Stellantis nun auf seine Hurrikaner -Turbo -Benzinmotoren und die elektrische Leistung, wobei der Autohersteller den Ram 1500 Ramcharger EV -Lkw, der im Jahr 2026 starten soll, neckt.