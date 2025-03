Warum wurde der Nissan Cube eingestellt?

Der Nissan Cube ist ein Beweis dafür, dass der japanische Autohersteller keine Angst hat, Risiken einzugehen. Das Subcompact -Auto debütierte mit einem unkonventionellen Design. Sein Frontgrill wurde von einer Bulldogge inspiriert, die Farben trug, und es hatte ein großes asymmetrisches, umwickeltes Fenster hinten. Es enthielt auch eine Hintertür im Kühlschrank. Das einzigartig gestaltete Fahrzeug war in seinem Segment eine herausragende Rolle, hatte aber in den USA nur einen relativ kurzen Lauf.

Der Cube wurde 1998 erstmals in Nissans Heimatland eingeführt und wurde eher als Subcompact Crossover als als Kei -Auto vermarktet. In Japan war es zwei Jahrzehnte lang in Produktion. Neuere Generationen wurden in den Jahren 2002 und 2008 ins Leben gerufen. Das Modell der dritten Generation erreichte 2009 die USA, während sich der nordamerikanische Markt anscheinend auf kastenförmige Autos wie das Element Scion XB und Honda erwärmt hatte.

Der Würfel bemühte sich jedoch, auf dem US -Markt einen starken Fuß zu finden. Bis 2014 war der Umsatz so stark gesunken, dass Nissan das Modell im folgenden Jahr aus seiner nordamerikanischen Aufstellung entfernt hatte. Nissan lieferte keinen bestimmten Grund für die Absage des Würfels, aber die niedrigen Verkaufszahlen erzählten sein Schicksal. Darüber hinaus wurde der Subcompact -Markt bereits wettbewerbsfähiger, da der Chevrolet Sonic, Toyota Prius und Kia Rio die Anklage anführten.

Der Unterkompakt dauerte nur noch einige Jahre in Japan, bis Nissan ihn letztendlich 2019 in den Ruhestand entschied. Schlechte Verkäufe und das Fehlen eines Generationsaktualisierung nach dem Auffrischen von 2008 schien das Modell in den letzten Jahren scheinbar zu plagten.