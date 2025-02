Warum wurde der Lincoln Continental gestellt?

Die sinkenden Verkaufszahlen waren in erster Linie für den Tod des Kontinents verantwortlich. Es hatte jedoch auch mit der rückläufigen Popularität von Luxuslimousinen in voller Größe zu tun. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde der SUV zum Standardauto der Wahl für Amerikaner und den Rest der Welt, mit LKWs und Sportversorgungsfahrzeugen, die bis Mitte 2021 über 80% der Umsätze des US-Fahrzeugs ausmachten.

„Lincoln investiert in Wachstumssegmente, und die Marke wird ein vollständiges Portfolio von SUVs enthalten, einschließlich eines vollelektrischen Fahrzeugs in der Zukunft“, sagte Lincoln in einer Erklärung über Auto und Fahrer. Lincoln verkaufte das Kontinental in China für das Modelljahr 2021 weiter, und die Marke setzte einen neuen Meilenstein, indem er im selben Jahr mehr Autos in China verkaufte als in ihrem US -Heimmarkt.

Die Melancholie übernimmt immer dann, wenn eine Automarke oder ein Typenschild den Staub beißt. Das Lincoln Continental hat im vergangenen Jahrhundert jedoch mehrmals gelebt und gestorben, daher wären wir nicht überrascht, wenn es bald ein rein elektrisches oder hybrides Comeback macht. Wie es aussieht, besteht Lincolns All-SUV-Aufstellung aus Navigator, Aviator, Nautilus und Corsair.