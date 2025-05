Die Wahl, 32nds eines Zolls zu verwenden, ist keine willkürliche Sache. Es ist sowohl in Tradition als auch in der Praktikabilität verwurzelt. Zum einen haben sich die Reifendesign- und Messstandards in den USA historisch mit dem kaiserlichen System ausgerichtet. Während viele Länder in Millimetern das Reifenmesser messen, verwenden amerikanische Hersteller und Aufsichtsbehörden weiterhin Zoll.

Ein voller Zentimeter ist jedoch eine zu große Einheit, um etwas genauer wie Reifenverschleiß effektiv zu messen. Das Aufbrechen in 32 Teile ermöglicht mehr Spezifität. Diese Einheit erleichtert es, kleine Änderungen der Profiltiefe zu erkennen, die sich gefährlich auf die Sicherheit auswirken könnten. Da die meisten Reifen mit etwa 10/32 „Profilen beginnen und das gesetzliche Minimum 2/32“ beträgt, bietet das Dotieren dieser Schritte genügend Raum, um die Verschleiß im Laufe der Zeit sinnvoll zu überwachen.

Als so winzige Messeinheit kann die Profiltiefe mit einem Standardherrsch nicht leicht bestimmt werden. (Ganz zu schweigen davon, dass es super schwierig ist, solche kleinen Brüche zu verändern.) Deshalb verwenden Fachleute und viele Fahrzeugbesitzer eine Reifenmessertiefe für schnelle und präzise Lesungen. Für diejenigen, die ohne Messgerät zur Hand sind, gibt es den bekannten Penny-Test: Steck einen Penny in den Reifen-Profil mit Lincolns Kopf nach unten. Wenn Sie die Oberseite seines Kopfes sehen können, beträgt Ihr Profil 2/32 oder weniger.