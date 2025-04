Warum wird die Muncie M22 -Getriebe als „Rock Crusher“ bezeichnet?

Das Geheimnis dessen, was den M22 so stark macht, liegt in zwei Faktoren: die Konstruktion des Getriebes selbst und den Schnitt der Zahnräder. Sie sind keine echte, gerade geschnittene Rennübertragung oder sequentielles Handbuch mit einer Hundebox. Vielmehr verfügen sie einfach über einen flachen helikalen Schnitt als das M20 oder M21. Dies ist wichtig, da das flachere Zahnrad geschnitten ist, desto mehr Geräusche erzeugt es. Gerade Getriebe sind in der Regel nur in Rennwagen und modifizierten Straßenautos aus diesem Grund vorhanden. Kombinieren Sie das mit der Tatsache, dass die Zahnräder selbst breiter sind als der Standard -M20 oder M21, und Sie haben gerade mehr Metall -Erzeugen -Geräusche, während Sie mitfahren.

Abgesehen von den Zahnrädern selbst ist das Getriebe selbst im Wesentlichen ein stark verstärktes M20/M21 (ihr Hauptunterscheidungsfaktor ist das Ausrüstungsverhältnis, wobei das M20 ein breiteres Verhältnis aufweist als der M21). Im Gegensatz zu diesen Getriebe nutzt der M22 verschiedene Methoden zur Verbesserung seiner strukturellen Haltbarkeit, wie z. Der M22 wurde entweder mit einem 10-Spline-Eingang und einem 27-Spline-Ausgang (frühen Modellen) oder einem 26-Spline-Eingang und 32-Spline-Ausgangswellen (1970-1974) ausgestattet, obwohl die Wellen selbst auch auf die Handlung des zusätzlichen Drehmomentausgangs aufgerüstet wurden. Während alle Übertragungen der Muncie M20-Serie eine Kombination dieser Wellen enthielten, sind sie mit den M22s nicht streng austauschbar.