Warum wird der Toyota MK5 Supra als BMW bezeichnet?

Tada enthüllte, dass die Zusammenarbeit nicht reibungslos begann. Es dauerte anscheinend zwei Jahre, bis die beiden Automarken herausgefunden haben, wie sie ein Auto bauen würden, wobei die beiden nicht auf die Zehen des anderen treten wollten (Reifen?). Zuerst war BMW nicht zufrieden mit der Idee, dass der Supra ungefähr zur gleichen Zeit wie der BMW Z4 herauskam. Schließlich wurde entschieden, dass der Supra ein direkter Konkurrent des Porsche 718 Cayman sein würde und sowohl Toyota als auch BMW verschiedene Richtungen geben würde. Dennoch betrachten viele diese beiden Autos „Geschwister“.

Während die Autos viele der gleichen inneren Komponenten teilen, sind sie sehr unterschiedlich. Laut Tada haben sich Toyota und BMW dazu abgeteilt, separat an ihren Autos zu arbeiten, so dass Toyota ohne den Einfluss von BMW an „Motor, Getriebe, Lenkung und Körpersteifigkeit“ arbeitet. Dies schien die Autos auszuziehen. In einem Vergleich von Auto und Fahrer hatten der Supra und Z4 unterschiedliche Leistungen (der Supra fühlte sich verspielter und reaktionsschneller). Unsere Überprüfung des Supra von 2020 sagte, es habe „einen eigenen Charme und eine eigene Persönlichkeit“. Während der Supra BMW -Teile teilen kann, zeichnet er sich weiterhin von selbst ab.