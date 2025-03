Warum wird der Ford 427 V8-Motor als Seitenöl genannt?

Der 427-Seitenöl wurde in den 1960er Jahren schnell zum Herzen der erfolgreichsten Rennbemühungen von Ford. Mit seinem robusten Ölsystem und einem hohen Komprimierungsverhältnis von 12,5: 1 lieferte dieses Triebwerk eine beeindruckende Leistung von 475 PS, die über lange Rennen aufrechterhalten werden konnte, was genau das war, was Ford für den Ausdauerrennsport benötigte. Dies führte direkt zum Sieg, als Dan Gurney und AJ Foyt mit dem von Side-Oiler betriebenen Ford GT40 MKIV die 24 Stunden von Le Mans von 1967 gewinnen. Insbesondere war dies die zweite von vier aufeinanderfolgenden Siegen, die Fords Vermächtnis als erster amerikanischer Hersteller festigten, der Ferrari auf europäischem Boden eroberte.

Abgesehen von den Schaltkreisen fand dieser Motor auch ein Zuhause in Drag Racing, in dem er Fords Thunderbolt Super Stock Cars trug und Chryslers 426 Hemi auf der Viertelmeile herausforderte. Am bekanntesten, es wurde auch das schlagende Herz von Carroll Shelbys 427 Cobra, einem der schnellsten und brutalsten Straßenautos, die jemals gebaut wurden. Nicht alle Cobras erhielten jedoch die wahren 427. Um die Kosten zu senken, installierte Shelby häufig den billigeren 428 Polizei -Interceptor -Motor mit nur 340 PS. Als die Kunden die massive Leistungslücke bemerkten und sich beschweren, tauschte Shelby diskret 428 gegen richtige Seitenööler aus.

Die endgültige Form des Seitenöls kam im 427 SOHC, besser bekannt als „Cammer“. Mit Overhead-Nockenwellen und halbkugelförmigen Brennkammern war es ein bahnbrechendes Kraftpaket, das bis zu 657 PS mit zwei Vier-Barrel-Vergasern ausmachte. Es war so stark, dass es sofort verboten wurde, was es zum ersten Motor war, der jemals von einem NASCAR -Wettbewerb verbannt wurde. Heute sind Autos mit originalen 427 Seitenölmotoren geschätzte Sammlerstücke. Selbst im nicht so großen Zustand kann die 427 Cobra beispielsweise etwa 750.000 US-Dollar beherrschen.