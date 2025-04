Warum verwendet Lexus analoge Uhren und welche Modelle haben sie?

Es kann einfacher sein, nur ein einheitliches Dashboard -Design für Lexus zu haben, das das Unternehmen dann in jedem von ihm hergestellten Fahrzeug installieren kann, aber das ist nicht der Fall. Vier Lexus -Modelle verfügen über eine analoge Uhr auf dem Armaturenbrett und sind alle Limousinen oder Coupés. Analoge Uhren finden Sie im Lexus, ES- und LS -Limousinen und im RC -Coupé, das Lexus am Ende 2025 abbricht. Die IS- und RC -Modelle hingegen entscheiden sich, ihre Uhren unter den Bildschirm zu setzen, die zwischen den beiden Lüftungsschlitzen auf der Mittelkonsole eingeklemmt sind.

Lexus macht ein weiteres Coupé im Lexus LC, aber aus irgendeinem Grund hat sich das Unternehmen dafür entschieden, die analoge Uhr von diesem Modell auszulassen. Gleiches gilt für Lexus ‚gesamte SUV -Linie. Warum Lexus sie ausschließlich in diesen kleineren Autos hat, kann dies wahrscheinlich am besten in ihrem Alter erklärt werden. Mit Ausnahme des RC sind dies die ältesten Modelle, die Lexus noch produziert. Die LS und ES waren die ersten beiden Lexus -Modelle. Die analoge Uhr in diesen Autos zu halten, ist eine Anspielung auf ihre klassischen Ursprünge. Lexus -SUVs haben einfach keine diese Art von Verbindung zur Vergangenheit des Unternehmens, wobei der Lexus Rx das einzige Modell ist, das vor 2014 debütierte. Es mag willkürlich erscheinen, aber dies könnte die Methode für den Wahnsinn sein.