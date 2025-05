Warum treten die Leute die Reifen ihres Fahrzeugs?

Abgesehen von der wörtlichen Bedeutung von Reifenkicks gibt es auch den Begriff „Reifenkicker“. Es wird üblicherweise bei Autohändlern verwendet, da es sich auf Personen bezieht, die Zeit damit verbringen, Produkte zu überprüfen und viele Fragen zu ihnen zu stellen, obwohl sie nicht beabsichtigt, etwas zu kaufen. Verkäufer betrachten sie Zeitverschwendung, da der Zeitraum, der ihren Anfragen und Anforderungen an andere Personen mit einem besseren Verkaufspotenzial gewesen wäre.

Verkäufern haben es möglicherweise schwer zu bestimmen, ob ein Kunde ein Reifenkicker ist, weil er normalerweise sagt, dass er sehr interessiert ist. In der Automobilindustrie tendieren Reifenkicker dazu, die billigsten neuen Autos zu tendieren, die Sie kaufen können, und behaupten, dass Budgetbeschränkungen sie nur durch den Kauf behindern. Typische Reifenkicker können auch ein Mangel an Kenntnissen über das Produkt zeigen, an dem sie interessiert sind, und es fehlt ein Gefühl der Dringlichkeit.