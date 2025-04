Warum Teslas Ölfilter haben (obwohl sie kein Motoröl verwenden)

Wenn Sie an Teslas Elektrofahrzeuge (EVs) nachdenken, ist die Wartung das Letzte, was Ihnen in den Sinn kommt, da sie wissen, dass sie sich nicht auf die Verbrennung verlassen, um zu laufen. Viele potenzielle Tesla-Besitzer gehen sogar davon aus, dass sie bei regelmäßiger Wartung viel sparen können, da die Fahrzeuge batteriebetrieben werden und keine traditionellen Motorkomponenten wie Kolben, Lager und Ventile haben. Obwohl dies wahr ist, benötigt Teslas immer noch Wartung- nur nicht so oft oder so sehr wie ihre Benzin- oder Diesel-Kollegen.

Tesla, die 2023 zur meistverkauften Luxusauto-Marke in den USA wurde, bietet erstmaligen EV-Eigentümern einige Vorteile. Ohne Zündkerzen, Emissionssysteme und Kraftstofftanks sind Tesla -Fahrzeuge frei von einigen Problemen von Verbrennungsmotorenautos. Besuche in einer Serviceeinrichtung werden auch durch Remote -Diagnostik und Software -Upgrades minimiert. Während Tesla eine Verbrennung fossiler Brennstoffe und viele herkömmliche Autoteile beseitigt hat, konnten sie eine Sache nicht vollständig aus ihren EV -Angeboten entfernen – Öl. Jedes Tesla -Fahrzeug ist in Ermangelung von Standard -Kolbenmotoren auf Elektromotoren und modifizierte Antriebsstränge angewiesen, aber sie benötigen noch Öl- und Ölfilter, um zu funktionieren. Anstatt die internen Komponenten des Motors zu schmieren, wird ein Tesla -Ölfilter auf dem Getriebe oder der Antriebseinheit montiert.