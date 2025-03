Warum Subaru Dieselmotoren eingestellt hat (und sie in den USA nie angeboten)

Die Dieseltechnologie hat sich im Laufe der Jahre dramatisch verbessert, und viele Amerikaner zählen auf ein Turbodieselkraftwerk für starkes Drehmoment in ihren Lastwagen. Es gibt jedoch noch einige Nachteile für Diesel, die einige Fahrer abhalten können. Das größte Klopfen gegen sie sind Kosten.

Zum Beispiel haben einige Lkw -Marken in der jüngeren Vergangenheit fast 10.000 US -Dollar mehr für einen Diesel -Stromzug gegenüber der Benzinvariante gestapelt, und diese zusätzlichen Kosten sind nicht nur mit LKWs zusammenhängen. Bereits im Jahr 2008 überprüfte Motor Trend den Subaru Boxer Diesel (europäische Version) und sagte voraus, dass das US -Preis für das Dieselmodell heute 2.000 US -Dollar – heute oder mehr zu den Kosten – zu fast 3.000 US -Dollar hinzufügen könnte.

Darüber hinaus beträgt der durchschnittliche US -Preis pro Gallone für Benzin im Jahr 2025 3,06 USD, während Diesel bei 3,55 USD liegt, so die US -amerikanische Energieinformationsverwaltung. Während die erhöhte Kraftstoffverbrauch von Diesel sicherlich dazu beitragen kann, die Auffüllhäufigkeit zu verringern, sind diese Vorteile bei Fernantrieben am bemerkenswertesten. Dies sind nur einige der Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie ein mit Diesel betriebener Auto oder LKW kaufen.