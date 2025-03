Warum stellt der indische Motorrad das FTR 1200 -Motorrad ein?

Wenn Sie sich auf ein neues Modell des indischen FTR -Roadster freuten, müssen Sie sich leider mit dem verbleibenden Bestand des indischen Bestands seines aktuellen Modells zufrieden geben. Polaris Industries, Muttergesellschaft von Indian Motorcycle, kündigte in einem Gewinnanruf an, dass es laut New Atlas die Aufstellung eingestellt wird, da sie nicht die Zukunft der Marke repräsentiert. Polaris hatte ein grobes 2024, wobei das ganze Jahr 20% weniger als im Vorjahr einbrachte. Das vierte Quartal des Jahres ging gegenüber dem Vorjahr um 23% zurück. Darüber hinaus erwartet Polaris einen weiteren Rückgang des Gesamtumsatzes im Jahr 2025 um ein- bis vier Prozent.

Die FTR war das erste nackte Fahrrad der Marke, und die Dinge schienen im positiven Trend zu sein, nachdem der Inder 2024 seinen Ftr x 100% R Carbon debütierte, aber die Aufstellung hatte eindeutig Probleme. Sein V-Twin-Motor war nicht billig zu machen, zumal er den Emissionsstandards von Euro 5+ entsprechen musste. Obwohl indische Motorräder in Polen einige Motoren gebaut haben, um Tarife der Europäischen Union zu vermeiden, kann die Einhaltung strenger Standards kostspielig sein. In Kombination mit schlechten Verkäufen, auf die der Abbruch- und Finanzbericht hinweist, war die Herstellung des FTR nicht mehr finanziell machbar.

Die FTR kann als Experiment für die indische Marke betrachtet werden. Aaron Jax, der Vizepräsident von Indian Motorcycles, sagte gegenüber MCN: „Der FTR war ein wichtiger Schritt in der Geschichte unserer Marke, da wir versuchen, zu erweitern oder (sic) Fußabdruck zu erweitern. Wir haben jedoch gelernt, dass wir in Cruiser, Bagger, Tourer Space wirklich bedeutende Gelegenheit sehen.“ Und dieses Experiment ist fehlgeschlagen.