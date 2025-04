Warum steht der Beifahrersitz in einem Auto namens „Schrotflinte“?

Laut dem Oxford English Dictionary (OED) wurde „Reit -Schrotflinte“ 1912 mit jemandem in Verbindung gebracht, der als bewaffnete Wache neben einem Fahrer reiste. Eine der frühesten Referenzen in gedruckter Form erscheint in einer Ausgabe des Ogden (Utah) -Prüfers aus dem Mai 1919 mit dem Titel „Ross wird erneut auf dem Bühnenbieter auf dem alten Bühnen -Trainer gefahren.“

Die Kurzgeschichte von 1921 von Dane Coolidge nannte „The Fighting Fool“ einen Charakter als „Ridin ‚Shotgun für Wells Fargo“. Obwohl Wells Fargo jetzt nur als Bank bekannt ist, hat es seine Koteletts als Express -Lieferservice erworben, der den Pazifik mit Stagecoaches, Dampfbooten und Zügen mit der Atlantikküste verbindet. Der klassische westliche Film „Stagecoach“ (1951) mit John Wayne zeigte eine Figur namens Marschall Curley Wilcox (gespielt von George Bancroft), der sagte: „Ich gehe mit Buck nach Lordsburg. Ich werde Schrotflinte fahren.“ Während des Films macht der Marschall „Ride Shotgun“, um einen Stagecoach vor der Marrierung von Apache -Indianern zu schützen.

„Riding Shotgun“ war ein weiterer Western (mit Randolph Scott), der 1954 veröffentlicht wurde, was den Begriff in das amerikanische Lexikon sehr gut gefestigt hat. „The Magnificent Seven“ spritzten 1960 über Silberbildschirme und hatte mehrere berühmte Schauspieler wie Steve McQueen (der nicht nur das Rennen liebte, sondern auch eine umfangreiche/teure Autosammlung hatte), Yul Brynner, Charles Bronson und James Coburn). McQueen fährt Shotgun neben Brynner (siehe Bild oben aus dem Film) und hat möglicherweise die Würfel geworfen, weil laut OED im folgenden Jahr (1961) die Assoziation der Reitschrotflinte mit dem Beifahrersitz der Vorderseite verwirklicht wurde. Oh, und wenn Sie neugierig sind, das Spiel der Schrotflinte richtig zu spielen, gibt es „offizielle“ Regeln.