Warum stehlen die Leute weiterhin Volkswagen Abzeichen? (Und wie Sie Ihre sicher halten)

Die moderne Technologie hat das Fahren sicherer und bequemer gemacht, aber auch zu mehreren seltsamen Diebstählen geführt. Diese kriminellen Handlungen verblüffen viele und hinterlassen anhaltende Fragen. Wie stehlen Menschen beispielsweise das Armaturenbrettschildschirme aus RAM -LKWs so leicht?

Eine bestimmte Reihe von Diebstahls beunruhigt jedoch keine beunruhigenden Lkw -Besitzer, sondern diejenigen, die Volkswagen fahren. Das legendäre Front -Emblem für einige der neuesten Modelle des deutschen Autoherstellers verbirgt einen teuren adaptiven Geschwindigkeitsregelungssensor dahinter. Einer der Hotspots für diese Aktivität scheint London zu sein, in dem Berichte von Treibern des Golfes und Polo eingehen, die ein fehlendes Frontabzeichen beschreiben. Der VW -Besitzer JH von Earlsfield schrieb an den Guardian: „Ich wurde £ 1.100 (1.460 USD) zitiert, wobei der Plastik -VW -Abzeichen allein 240 GBP (318 USD) beträgt.“

Schockierend können das Emblem und der Sensor einen erfahrenen Dieb nur etwa 10 Sekunden in die Tasche nehmen. Glücklicherweise gibt es einige Dinge, die Sie tun können, um Ihr VW -Abzeichen schwieriger zu stehlen. Superkleber kann auf einer rissigen Windschutzscheibe verwendet werden, und einige Fahrer haben Superkleber oder Reißverschlüsse hinzugefügt, um das Emblem an ihren Autos zu halten. Mindestens ein Volkswagen Händler empfahl über Nacht in einer Garage oder hinter einem Immobilienzaun. Ein frustrierter VW-Besitzer verzeichnete seine extremere Diebstahl-Präventionslösung, bei der sie Rasierklingen an strategischen Stellen hinter dem Emblem versetzten. Natürlich suchen besorgte Fahrer nach einem Mittel auf Volkswagen, aber die Reaktion des Autoherstellers war für frustrierte Besitzer nicht befriedigend.