Warum stehlen die Leute Tesla -Superchargerkabel?

Die Leute stehlen aus einem einfachen Grund Tesla -Superchargerkabel. Wie jedes Elektrofahrzeug (EV) -Ladungskabel bestehen die Ladekabel von Tesla aus Kupfer, einem Metall, das genug Geld für Diebe generiert, um es wert zu machen, gestohlen zu werden. Als Bezugspunkt hat Tesla 2,529 Supercharger -Stationen, die allein in den USA 29.601 Tesla -Supercharger -Anschlüsse enthalten. Weltweit bietet Tesla mehr als 60.000 Laderanschlüsse an – das sind viele Kupferkabel.

Da EV -Ladestationen sowohl in Größe als auch in der Anzahl gewachsen sind, sind sie zu einem zunehmend großen Ziel für diejenigen geworden, die die Ladungskabel abschneiden und sie zu Metallhändlern für ein schnelles Bargeld bringen – bis zu 5,20 US -Dollar pro Pfund. Einige Tesla -Supercharger -Stationen, die jedes Elektroauto in den USA unterstützen, wurden sogar von Dieben getroffen, kurz bevor sie zum ersten Mal für die Öffentlichkeit geöffnet wurden. Dies kann nicht nur die Station deaktivieren (abhängig davon, wie viele seiner Kabel gestohlen wurden), sondern verhindert auch, dass die in diesem Bereich reisen Menschen in diesem Bereich aufladen und ihre Reisen fortsetzen. Einige Tesla -Supercharger -Stationen wurden wiederholt getroffen. Da Tesla seine Supercharger für andere EV -Marken geöffnet hat, wird dies ein dringenderes Problem.

Es erfordert einige Anstrengungen, um die Kabel von den Ladegeräten abzuschneiden, da die Kabel von Tesla etwa viereinhalb Zentimeter dick sind. Die Diebe müssen dann die Gummiisolierung, das Kühlsystem des Kabels und den Ladeanschluss entfernen, der in das Elektroauto anschließt. Das ist eine Menge Arbeit für Kupfer im Wert von 200 US -Dollar, aber Tesla Supercharger -Kabel bleiben ein Ziel.