Warum sollten Sie nachts kein Auto mit Spiegel Windschutzscheibe -Farbton fahren

Das Fahren eines Autos mit Spiegeltönung auf der vorderen Windschutzscheibe ist in jedem US -Bundesstaat illegal. Die meisten Staaten verbieten jede Art von Windschutzscheiben -Farbton unter den obersten Zentimetern und geben an, dass die Farbton maximal 3 bis 6 Zoll oder gemäß der AS1 -Linie betragen muss. Alle staatlichen Gesetze legen fest, dass dies eine nicht reflektierende Tönung sein muss. Die einzigen Staaten, die irgendeine Art von getönten Windschutzscheiben zulassen, sind Iowa, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania und Tennessee, die alle 70% nicht-metallische oder reflektierende Tinten zulassen. Spiegelte Farbtöne für Autos sind im Allgemeinen bei Strafverfolgungsbehörden im Allgemeinen nicht beliebt. Dunkle Farbtöne bedeuten, dass Polizisten nicht sehen können, was in einem Auto passiert. Robert Wilson, Polizist von West Point, sagte gegenüber dem WCBI -Fernsehen: „Es ist nicht sicher, dass US -Beamte sich einem Fahrzeug nähern, in dem Sie nicht sehen können, was im Inneren vor sich geht.“

In diesem Artikel befassen wir uns nur mit vorderen Windschutzscheiben, aber wenn Sie Ihre Rückenwindschutzscheibe oder Seitenfenster abgenutzt haben möchten, können die Gesetze nachsichtiger sein, variieren jedoch von Staat zu Staat. Einige Staaten sind sehr streng auf Fenstertönen, andere sind eher entspannt. Das Abtönung Ihrer vorderen Windschutzscheibe muss jedoch sicherlich vermieden werden. Es ist nicht nur gefährlich und illegal, es könnte auch teuer sein.