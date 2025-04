Nehmen wir an, Sie haben einen Coyote V8 (oder einen völlig neuen Motor) irgendwie in die Mitte eines Fastback 2+2 -Körpertyps gesteckt und es zum Laufen gebracht. Die nächste Frage lautet: Was würde Ford logisch durch eine solche Entscheidung gewinnen? Werfen wir einen Blick auf den engsten Wettbewerb von Ford. Die Corvette ist die offensichtliche Wahl, aber dieses Auto ist weniger ein Sportwagen und ein Supersportwagen, ganz zu schweigen davon, dass es doppelt so hoch ist wie der Aufkleberpreis eines Mustang. Was ist mit einem Nissan Z, selbst ein FR 2+2 Sportwagen? Es ist auch teurer, und es ist weniger mächtig als ein ähnlich günstiger Mustang GT. Vielleicht ein GR Supra? Es ist eine weitere herausragende Plattform und fast doppelt so hoch wie der Preis des Mustangs, mit fast 100 PS als einem Mustang -GT.

Ford hat den FR-Sportwagenmarkt in Nordamerika in Bezug auf das Geld effektiv in die Enge getrieben, und bevor wir überhaupt die lähmenden Auswirkungen der Tarife betrachten. Durch den Austausch gegen eine Konfiguration mit mittlerer Engine müsste Ford nicht nur eine völlig neue Designsprache von Grund auf neu erstellen, sondern auch einen lukrativen Markt voller Enthusiasten, die bereits ihre Produkte genießen. Trotzdem könnte Ford nur eine 180 ziehen und etwas völlig anderes aufbauen wie die ursprüngliche Idee für die Sonde, aber genau das ist nicht das, was der Mustang oder Ford im Allgemeinen im Allgemeinen benötigt, gar nicht während eines wirtschaftlichen Zeitraums, den Analysten und Autohersteller vorhersagen werden, wird zu den schlimmsten in der amerikanischen Autogeschichte gehören. Die Sonde war ein Produkt ihrer Zeit, das Ergebnis der Mazda -Partnerschaft von Ford; Heutzutage gibt es keine ähnlichen externen Faktoren, die den Mustang in eine andere Richtung ziehen. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil wahr: Die Mustangs sind in einer besseren Position als je zuvor.