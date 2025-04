Warum sollten Sie es vermeiden, einen Semi -LKW rechts zu übergeben

Wenn Sie nach einem erfolgreichen Pass wieder auf die Spur des Lastwagens wechseln müssen, schneiden Sie nicht einfach vor ihnen. Semis sind schwer – Tesla Semis kann beispielsweise 82.000 Pfund tragen – und benötigen weit mehr Platz als Autos zum Bremsen. Schauen Sie sich vor dem Wechseln der Fahrspiegel Ihren Rückspiegel an, um sicherzustellen, dass Sie den gesamten LKW, einschließlich der Räder, sehen können. Dies bedeutet, dass Sie aus der Front ohne Zone sind. Nur dann ist es sicher, vor den LKW zu rutschen. Nach dem Wechsel der Fahrspuren beschleunigen Sie noch weiter vom Semi, um den Fahrer in einer sicheren folgenden Entfernung zu halten.

Wenn Sie mit einem Semi abfällt, werden sie normalerweise ein wenig beschleunigt. Es ist am besten, hier nicht zu überholen und zu warten, bis Sie zu dem Ort zurückkehren, an dem die Bedingungen besser zum Passieren sind. Gleiches gilt für Kurven, Standorte mit Verkehr oder Eisenbahnsignalen oder nähert sich einem überlasteten Bereich. Selbst wenn Sie Zeit haben, einen kompletten Pass zu machen, kann es Probleme haben, auf die Spur des Lastwagens zurückzukehren und abrupt zu verlangsamen.

Für den Fall, dass Sie nicht sicher sicher überholen können, befindet sich ein guter Ort zum Warten auf der Spur links vom LKW mindestens eine Entfernung von 200 Fuß. Niemals Heckklappe ein Semi oder Verweilen in den No-Zones. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sich an einem blinden Fleck befinden oder nicht, denken Sie einfach an diese Regel: Sie sollten den Kopf des Halbgeschäfts und/oder den Fahrerspiegel des Fahrers sehen können, von dem Sie sich befinden. Andernfalls sind Sie wahrscheinlich in einer No-Zone, in der der Fahrer Sie nicht bemerkt.