Warum sind Schlammlappen nicht mehr Standard für Autos?

Seitdem die ersten Autos vor über einem Jahrhundert auf die Straße gefahren sind, haben sie sich einer drastischen Veränderung unterzogen. Intern werden sie schneller gehen und die Heiz- und Kühltechnologie einsetzen, um die Passagiere bequem zu halten und hochmoderne Computer einzubeziehen, um das Musik-Streaming, die Navigation und vieles mehr zu unterstützen. Ästhetisch sind Fahrzeuge in einer Vielzahl von Lackfarben erhältlich – etwas, das sich auf den Wiederverkaufswert Ihres Autos auswirken kann – Trimmstile und Beleuchtungsoptionen. In all diesen Veränderungen und Innovationen sind einige Elemente jedoch aus dem einen oder anderen Grund in Ungnade gefallen. Zum Beispiel sind Schlammklappen in der modernen Zeit nicht so häufig ein so häufiges Anblick wie früher.

Während Schlammklappen heutzutage nicht ganz auf Straßen und Parkplätzen abwesend sind, sind sie definitiv nicht so reichlich vorhanden wie früher. Es gibt nicht unbedingt eine einzige Sache, die zum Beinahekranker von Schlammklappen geführt hat. Es gibt jedoch zwei Hauptgründe, warum viele der Meinung sind, dass sie bei Personenfahrzeugen weniger verbreitet sind: asphaltierte Straßen und Ineffizienz.

Es war einmal, dass Schlammklappen verwendet wurden, um die Unterseite des Fahrzeugs vor Schmutz und Trümmern zu schützen, die die Reifen stürzen konnten. In einer Zeit, in der Fahrten durch Schmutz und Schlamm für Standardautos weniger alltäglich sind, wurden sie etwas ausgeschaltet. Die Tatsache, dass sie auf asphaltierten Straßen nicht viel zusätzlichen Schutz bieten, hilft ihrem Fall nicht.

Dies betrifft natürlich nur den Mangel an Schlammklappen auf moderne Autos. Wie jeder, der sich jederzeit auf der Autobahn verbracht hat, Ihnen sagen könnte, er ist aus gutem Grund immer noch auf den mit Dieselmotoren ausgestatteten kommerziellen Semi-Strecke anwesend.