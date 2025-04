Jede Art von Handels- und Notfallfahrzeug folgt einem bestimmten Farbcode oder einem bestimmten Symbol. Zum Beispiel finden Sie ein Schlangensymbol in fast allen Krankenwagen, und die Farbe der Schulbusse ist immer gelb. Diese Fahrzeuge folgen einem bestimmten Muster in ihrem Design und ihrer Farbe, um der Öffentlichkeit sie leicht von anderen Fahrzeugen auf der Straße zu unterscheiden. Ähnlich ist bei Fire Trucks der Fall, wobei die meisten von ihnen die gleiche Farbe haben – rot.

Interessanterweise sind es nicht so, dass Fire Trucks diesen Farbcode nur in bestimmten Ländern haften – Firma -Abteilungen auf der ganzen Welt haben fast alle Feuerwehrautos mit derselben roten Farbe. Während rot gefärbte Feuerwehrautos auch im starken Verkehr leicht zu unterscheiden sind, verändern sich die Feuerwehren allmählich dazu, ihre Lastwagen mit vielen anderen Farben zu malen, wobei der limig-gelb am beliebtesten ist. Es gibt einen wichtigen wissenschaftlichen Grund dafür, der letztendlich verhindert, dass Feuerwehrautos auf Unfälle geraten.