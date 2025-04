Warum sind Drag Strip Race Tracks klebrig?

Drag-Strips sind in der Regel eine lange Asphaltstreifen, in denen Autos und Adrenalin-Junkies gleichermaßen flach fahren, um zu sehen, wer die Entfernung in kürzester Zeit abdecken kann.

Der Sport startete in den 1940er Jahren auf Flugplätzen, die während des Zweiten Weltkriegs ziemlich reichlich vorhanden waren, bevor der erste kommerzielle Drag Strip im Jahr 1950 in Santa Ana, Kalifornien, eröffnet wurde. Der Sport sammelte bald nationales und sogar internationales Interesse, wie es durch die Flecken von alten und neuen Drag -Streifen zeigt, die bis heute existieren. Während sich die Technologien im Drag Racing sowohl auf der Strecke als auch für die Autos seit den frühen Tagen des Sports dramatisch verbessert haben, war der Streifen nichts weiter als ein gerades Stück Asphalt. Die Fahrer versuchten, die Leistung in irgendeiner Weise zu verbessern, und es dauerte nicht lange, bis Änderungen nicht nur an ihren Autos, sondern auch zu den Gleisen begannen.