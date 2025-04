Warum sind Dieselautos in den USA so unbeliebt?

Dieselautos waren in Europa historisch viel beliebter als in den USA. Ein Großteil davon ist auf Emissionsstandards zurückzuführen, die in Amerika strenger sind und für Dieselfahrzeuge gelten, nicht nur für Benzin. Aber es gibt auch andere Faktoren im Spiel.

Die Europäer zahlen weniger als Amerikaner für Dieselautos und sie zahlen aufgrund einer niedrigeren Steuer weniger für Dieselkraftstoff. Dies ist der Anzahl der Dieselautos auf der Straße zu verdanken, die Benzinautos übertreffen. Die Fahrer in Europa halten ihre Autos aufgrund eines kleineren Automarktes in der Regel viel länger als die Amerikaner, was es zu einem kosteneffizienten Schritt macht, sich nur an ihren günstigeren Dieselmotiven zu halten.

Aber ähnlich wie bei den USA sind Dieselautos dank der Popularität von Hybrid- und Elektrofahrzeugen einen Treffer in Europa. Zwischen 2019 und 2023 fielen Dieselautos von 89% der in Europa verkauften Autos auf 49%, während die Elektrofahrzeuge um 20% stiegen. Dank des Umzugs der Europäischen Union, die Verkäufe neuer fossiler Brennstofffahrzeuge bis 2035 zu verbieten, wird der Verkauf von Elektroautos zweifellos weiter steigen.