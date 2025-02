Warum sind BMW -Motoren geschmückt?

BMW ist ein Hersteller, der aus einer Vielzahl von Gründen berühmt ist: seine zeitgenössischen Luxusdesigns, Rennmengen und Geschichte, um nur einige zu nennen. Eines der markantesten Elemente in all diesen ist jedoch die Verwendung des legendären, geneigten Inline -Motors. Dieses unverwechselbare Design ist in vielen der berühmtesten Modelle von BMW vorhanden, normalerweise in einer geraden Konfiguration. Viele Sportwagen außerhalb von BMW haben diese Vorlage seit den 1950er Jahren ebenfalls vorgestellt, wie z.

Der Hauptgrund dafür sind viele geradlinige Motoren zu groß, wenn sie für Personenwagen mit niedrigen Kapuzenleitungen aufrecht stehen. Der Anstieg des V8 erforderte, dass Motorbuchten breiter und niedriger wurden, was bedeutet, dass ein vertikal montiertes Gerade-Six für ein Auto mit mehreren Motoroptionen nicht mehr praktikabel war. Infolgedessen experimentierten verschiedene Marken mit verschiedenen Motorlayouts. Die Inline stellte in den 1950er und 1960er Jahren oft die „wirtschaftliche“ Option dar, wobei Fahrzeuge wie Basismodell-Chrysler das berühmte Layout von Slant-Six unter Verwendung von Basismodell. Das Einbau dieser Motoren in Buchten, die für V8 ausgelegt sind, erforderte jedoch den kreativen Platz für den Platz, wodurch der Motor kippt, um zu vermeiden, dass die Motorhaube behindert wird.

Diese Neigung ist jahrzehntelang in den meisten Fällen des BMW -Inline -Motorbereichs häufig geblieben, wobei die gemeinsamen Variationen zwischen rund 20 bis 30 Grad liegen. Und BMW wandte dies auf mehr als nur ihre Sechser an, wobei Fahrzeuge wie E30 M3 und die Motoren des klassischen 2002 auch in einem erheblichen Winkel die rechte Seite bevorzugen. Aber welche anderen Faktoren entwerfen eine solche Konfiguration, abgesehen von der Senkung der Haubenlinie? Gibt es damit verbundene Nachteile?