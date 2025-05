Warum Sie möglicherweise Ihre Autotüren abtropfen müssen (und wie es geht)

Tragen Sie zunächst geeignete Schutzausrüstung, insbesondere die Sicherheitsbrille, bei der Arbeit unter einem Fahrzeug. Um Ihre Autotür abzulassen, müssen Sie – entweder auf den Knien oder auf den Rücken – runter und schmutzig, um auf die untere Tür der Tür zuzugreifen. Wenn Sie ein Werkzeug wie einen Bambusspieß, drücken Sie in die Abflusslöcher, um alle Trümmer zu entfernen.

Der Wasserfluss sollte helfen, die Abflusslöcher zu löschen. Ein Holzwerkzeug ist Metall vorzuziehen, das die Farbe kratzen und einen Standort erzeugen kann, an dem Rost sich abhalten kann. Sie können jedoch auch eine Länge weicher Draht verwenden, um verbleibende Trümmer sorgfältig auszuschließen. Selbst Druckluft kann die Abflusslöcher danach gründlich ausblasen.

Hersteller platzieren oft einen Gummi -Stempel in die innere Ecke jeder Tür an der gegenüberliegenden Ecke zum Scharnier. Um das Wasser schnell aus Ihrer Autotür abzulassen, parken Sie an einem bergaufgeneuchten Hang, um das Wasser in dieser Ecke zu sammeln, und ziehen Sie dann den Stempel. Wenn Sie eine große Menge Wasser in Ihren Türen sammeln, stellen Sie sicher, dass Ihre Abflusslöcher ordnungsgemäß gelöscht werden. Überprüfen und ersetzen Sie alle beleidigenden Dichtungen – insbesondere den Streifen zwischen Fenster und Tür. Wenn Wasser durch eine undichte Windschutzscheibe in Ihr Auto eindringt, können Sie andere Maßnahmen ergreifen, um die Rostgift zu verhindern.