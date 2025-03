Warum sagen Trucker im Radio „Breaker Breaker 1-9“? Hier ist was es bedeutet

LKW -Fahrer haben im Grunde eine eigene Sprache, wenn es darum geht, in einem CB -Radio zu chatten – eine, die sich aus mehreren numerischen Codes, Spitznamen, Slang -Begriffen und Schlagzügen zusammensetzt. Zusammen mit der bildenden Kunst des Reifenschläfchens ist der richtige CB-Lingo eines dieser Dinge, die jeder Trucker lernen muss, bevor sie sich auf einer Langstreckenreise auf den Weg machen.

Da wir „Breaker Breaker 1-9“ bereits decodiert haben, beginnen wir mit anderen numerischen Phrasen, da Sie mit den sogenannten 10 Codes bei anderen Truckern vertraut sein müssen. Zum Beispiel ist „10-4“ eine häufige Phrase, mit der Sie anerkennen, dass Sie klar verstehen, was die Person am anderen Ende des Gesprächs gesagt hat. Wenn Sie sich von einem Gespräch abmelden, ist „10-7“ der Satz. In der Zwischenzeit gilt „10-13“ als Anfrage für einen Wetterbericht oder eine Bedingungen auf der Straße vor der Straße, und „10-100“ signalisiert, dass Sie kurz von der Straße gehen, um die nächste Toilette zu besuchen.

Es gibt viele andere „10 Codes“ zum Auswendiglernen, bevor Sie mit dem Chatten auf einem CB sowie ein paar wichtigen nicht numerischen Phrasen. Darunter ist „die große Platte“, was ein häufiger Hinweis auf die tatsächliche Straße ist, auf der Sie fahren. Wenn Sie einen Trucker über „Gogo -Saft“ sprechen hören, beziehen sich sie natürlich auf Treibstoff, während „Chokenpuke“ wahrscheinlich auf einen der fettigen Löffel hinweist, an denen man sich beim Aufstieg essen könnte. Und wenn ein Trucker nach einem „Smokey -Bericht“ fragt, hoffen sie, dass Sie sie über die Anwesenheit von Strafverfolgungsbehörden auf der Straße informieren können.