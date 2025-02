Warum Reifenprofile Grooves haben und wofür die verschiedenen Muster sind

Es gibt ein nicht so altes Lied mit einem Lyrik, der so etwas wie „Die Reifen sind die Dinge auf dem Auto, die Kontakt mit der Straße aufnehmen …“, während es für einen eingängigen kleinen Refrain sorgt, ist es kein völlig genaues Gefühl, da es sich größtenteils nur um die Treads des Reifens dreht, die sich endlos auf dem Bahnbetent befinden.

Abgesehen von singsongiger Semantik ist es tatsächlich wichtig, dass der Laufende der Teil des Reifens ist, der sich mit der Straßenoberfläche verbindet, da die Rillen, die in den Gummi gegraben wurden, den Fahrern wichtige Sicherheitsfunktionen liefern. Der Hauptzweck der Rillen eines Reifens besteht darin, die Traktion zu erhöhen, indem sie die Reibung zwischen Profil und Beton stärkt. Abgesehen davon sind die Rillen auch so ausgelegt, dass sie Verschleiß auf einem Reifen gleichmäßig verteilen, um die Lebensdauer zu erhöhen, sowie die Menge an Geräuschmengen, die beim Fahren hergestellt wurden, zu verringern, und sie können sogar die Kraftstoffeffizienz erhöhen, indem sie den Rollwiderstand reduzieren.

Im Laufe der Theorie, desto tiefer ist das Profil des Reifens, desto mehr Traktion erzeugt es mit der Straße. Diese Logik ist besonders wichtig, wenn es um das Fahren bei unerwünschten Wetterbedingungen geht, da tiefe Rillen den Wasserfluss von der erhöhten Oberfläche eines Reifens erhöhen können. Dies ist wichtig, da selbst die kleinste Wasserschicht zwischen einem Reifen und der Straße die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass der Reifen den Kontakt mit der Oberfläche verliert. Das kann natürlich zu Hydroplanien und im Gegenzug zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen.