Warum kommen nicht mehr neue Autos mit Schlüssel?

Moderne Schlüsselanhänger schlafen automatisch und deaktivieren das Schlüssellose System, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum stationär an derselben Stelle stehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Schlüsselanhänger bei Unbewegung schläft, ist es am besten, seine drahtlose Signalfunktionalität insgesamt zu deaktivieren. Dies garantiert, dass Diebe keinen Zugriff auf die Funkwellen erhalten. Zum Beispiel können Sie mit einem Toyota Corolla -Schrägheck den Schlüsselanhänger ausschalten, indem Sie einfach zweimal die Schaltfläche Unlock drücken, während Sie gleichzeitig den Sperrknopf gedrückt halten. Wenn Sie dies tun, wird es in den Batteriesparungsmodus versetzt, wodurch das Signal des Autos nicht mehr aufgenommen wird. Für Ford -Autos können Sie den schlüssellosen Eintrag über das Info -Display ausschalten. Navigieren Sie zu Einstellungen> Fahrzeugeinstellungen> Sperren und deaktivieren Sie den intelligenten Zugriff (Schlüsselfree für einige Modelle).

Für Fahrzeuge ohne schlüssellosen Systemdeaktivierung können Sie stattdessen versuchen, den Schlüsselanhänger zu isolieren. Legen Sie es in einen Faraday -Beutel, sobald Sie aus dem Auto steigen (nein, der FOB in Folie wickelt nicht wirklich). Was diese Tasche tut, sind elektromagnetische Signale, die sowohl hereinkommen als auch ausgehen. Wenn Sie skeptisch sind, können Sie Ihren Faraday -Beutel problemlos testen. Kleben Sie Ihren FOB hinein, gehen Sie in die Nähe des Autos (oder legen Sie den Beutel direkt an Ihre Tür) und überprüfen Sie dann, ob das Auto automatisch so freigeschaltet wird, wie es es normalerweise tut. Es ist auch eine gute Idee, Ihren Schlüsselanhänger zu speichern und weit weg von Öffnungen wie Haustüren und Fenstern zu ersparen, um das Signal an Außenstehende weiter zu schwächen.

Wenn Sie es nicht vermeiden können, draußen zu parken, können physische Abschreckungsmittel wie ein Lenkradschloss, Radklemme, Pedalschloss oder eine abschließbare Abdeckung für den OBD -Anschluss hilfreich sein. Ein Auto, das viel Ärger verursachen kann, kann für schlechte Schauspieler unattraktiv aussehen.