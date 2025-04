Warum kommen nicht mehr neue Autos mit Nebelscheinwerfern?

Viele Automobilhersteller argumentieren, dass die Technologie Nebelscheinwerfer überholt hat, da Ford of Europe Design Director Amko Leenharts Ford Authority erklärte, als er nach dem Mangel an Nebellichtern in Fords Aufstellung gefragt wurde: „Wenn Sie die Biegemlichter haben, benötigen Sie keine Nebelscheinwerfer.“ Mit dynamischen Biegerscheinwerfern passen die Sensoren die Richtung der Strahlen an, um Kurven und Biegungen aufzuleuchten, eine Funktion, die einige Autohersteller wie Ford glauben, dass Nebelscheinwerfer unnötig sind. Andere haben die Effektivität von Nebelscheinwerfern in Frage gestellt, da die National Highway Traffic Safety Administration sie als Hilfsgeräte berücksichtigt und das Bundesgesetz keine Automobilhersteller verlangt, sie zu installieren. Abgesehen davon empfiehlt der National Weather Service, dass die Fahrer beim Fahren unter nebligen Bedingungen die Fahrer einschalten, wenn ihr Auto sie hat.

Es gibt zwar keine schlüssige Antwort darauf, ob technologische Fortschritte wie LED- und hochintensive Entladung (HID) Scheinwerfer Nebelscheinwerfer unnötig gemacht haben, aber die meisten würden sich wahrscheinlich einig sein, dass die Scheinwerfertechnologie viel verbessert hat, was den Fahrern eine bessere Sichtbarkeit bei Bedingungen mit niedriger Sichtbarkeit bietet. Einige argumentieren, dass, da diese Scheinwerfer Allwetter-Sichtbarkeit bieten, Nebelscheinwerfer überflüssig geworden sind. Darüber hinaus vermissen viele Fahrer möglicherweise nicht einmal Fog-Lampen, da sie im Gegensatz zu Europa in den USA häufig nur in High-End-Autos gefunden wurden und nur eine Option in Standardfahrzeugen waren. Mit Technologien wie Lidar-, Radar- und Infrarot-Nacht-Vision-Systemen, die bei Fahrzeugen häufiger werden, können die Automobilhersteller Recht haben, dass Nebelscheinwerfer der Vergangenheit angehören, da diese fortschrittlichen Systeme die Sicherheit und Sichtbarkeit der Fahrzeuge weiter verbessern.