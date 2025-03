Warum kommen keine neuen Autos mehr mit Ersatzreifen?

Es ist auch wichtig zu beachten, dass EVs und Hybriden immer beliebter werden. Cox Automotive stellt fest, dass im Jahr 2024 1,3 Millionen EVs in den USA verkauft wurden. Die Sache mit solchen Fahrzeugen ist jedoch, dass sie zwar kein sperriges Eis haben, ihre Batterien sie jedoch in der Regel schwerer machen als ihre Kollegen von Gas oder Diesel. Diese Hauptbatterie ist die wichtigste, größte und schwerwiegendste Komponente, und um sie zu berücksichtigen, ist der Platz in einem Elektrofahrzeug eine echte Prämie.

Infolgedessen können scheinbar fremde Merkmale wie Ersatzreifen noch zu einer Seltenheit werden. Als Executive Director für Transportsysteme und Design des Artcenter College of Design setzte Geoff Wardle im August 2023 die Los Angeles Times, „Batterien, Steuereinheiten für elektrische Systeme oder Wasserstofftanks … Eingriffen in die traditionellen Orte, die Ersatzreifen gefunden werden: unter dem Rumpfboden.“

Da diese Fahrzeuge schwerer sind als ihre gasbetriebenen Alternativen, kann das durch einen Ersatzreifen hinzugefügte Gewicht eher ein Problem sein. Der Unterschied ist jedoch möglicherweise nicht so stark, wie Sie es vielleicht erwarten können, abhängig von der Marke und dem Modell: Die elektrische Genesis G80 wiegt beispielsweise ungefähr 15% mehr als sein Eisäquivalent. Trotzdem trägt es einen Faktor bei, der berücksichtigt wird. Laut der Los Angeles Times führte eine Frage nach EV -Ersatzreifen von Honda aus, in der behauptet wurde, dass „wenn das Fahrzeug einen Unfall hat, der Ersatzreifen der elektrischen Batterie schädigen kann, was zu einem Ausfall in der Batterie führen kann“. Vielleicht erklärt dies Teslas Haltung zu Ersatzreifen.