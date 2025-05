Warum jeder Harley-Fan mindestens einmal in seinem Leben zum Harley-Davidson Homecoming Festival gehen sollte

Wenn Sie sich auf Harleys interessieren, brauchen Sie keinen harten Verkauf, um an einem großen Fahrradveranstaltungen teilzunehmen. Das Harley-Davidson Homecoming Festival in Milwaukee ist jedoch die endgültige Feierlichkeit von Harley History, Kultur und Lebensstil-alles in der Heimatstadt der Marke. Jeder Harley-Fan sollte mindestens einmal fahren, da dies keine mit ein paar Food Trucks und einer Coverband ausgestattete Fahrt mit einem Händler ist. Es ist eine viertägige, städtische Übernahme mit Konzerten, Fahrradausstellungen, Stunt-Shows, Museumsreisen und Fabrikwechsel. Egal, ob Sie fahren oder nicht, das Homecoming Festival lässt Sie in das Zentrum von Harleys Vermächtnis fallen und es hat in den ersten zwei Jahren über 140.000 Menschen gezogen.

In Veterans Park spielen die Headliner – Hank Williams Jr., Chris Stapleton, Turnpike Troubadours und mehr für 2025 -, aber die Aktion erstreckt sich über Harleys HQ in Juneau Ave., das Museum in Canal St., das Antriebsstrangbetrieb in Menomonee Strips, und ein Web von Harley -Häusern, die ihre eigenen Ereignisse veranstalten. Egal, ob Sie den Museumsboden spazieren, eine selbst geführte Motorpflanze-Tour machen oder nachts live auf Buckcherry fangen, es ist ein voller sensorischer Tauchgang in die Marke. Sie müssen kein Hardcore -Fahrer sein. Sie müssen nur zwei Räder und die Menschen schätzen, die für sie leben.