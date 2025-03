Warum ist der 1967 Chevrolet Impala so beliebt? (Und wie viel ist es heute wert?)

Chevy baute 1967 rund 650.000 Impalas. Die überwiegende Mehrheit war das Standardmodell, während ungefähr 74.000 die SS -Version waren. Es gab mehrere Motoren, aus denen Käufer wählen konnten, wobei der 427Ci Turbo-Jet V8 bei 385 PS die mächtigste war. Der gleiche Motor produzierte im Jahr zuvor 425 PS, wurde jedoch 1967 entlassen. Als diese vierte Generation des Chevy Impala debütierte, kostete die Standardversion einen Preis von 2.740 US-Dollar und die SS-Version kostete 2,898 US-Dollar (ungefähr 26.000 bis 28.000 US-Dollar. Wenn Sie Glück haben, aber es wird nicht im besten Zustand sein.

Ein 1967 SS 427 Impala mit einem Achtzylinder 427-Motor, der im Januar für 55.000 US-Dollar verkauft wurde. Es ist nicht zu schwierig, ’67 Impalas zum Verkauf zu finden, aber es fällt Ihnen möglicherweise schwer, einen mit dem von „Supernatural“ identisch zu erwerben. Classic.com listet 59 Umsätze von ’67 Impalas in den letzten fünf Jahren zu einem durchschnittlichen Preis von 37.934 USD auf. Wenn Sie kein Stickler für sein Aussehen oder das, was unter der Motorhaube liegt, gibt es viel zu bieten. Convertibles, Stationswagen, Hardtops und SS -Modelle können je nach Ausrüstung und Zustand zwischen 11.000 und 10 Mal so viel gehen.