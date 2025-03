Warum Infiniti -Autos in LA gestohlen werden, könnte die neue Kia Boys Challenge sein

Während eines Samstagabends wurden Dutzende dieser Autos gestohlen und dann in drei verschiedenen Straßenversand im San Fernando Valley verwendet. Eine Übernahme ist, wenn sich die Fahrer zusammenschließen, um öffentliche Straßen für Rennen und Stunts zu blockieren. Nach den Übernahmen in Los Angeles wurden fünf verschiedene Autos an Orten rund um das Tal verbrannt. Der LAPD stellte fest, dass alle fünf Autos gestohlen worden waren. Die meisten Autos, die an den Übernahmen im gesamten Landkreis beteiligt waren, waren Infiniti G36-, G37- und G80 -Modelle. Die Kia Boys -Videos waren 2023 so viral geworden, dass Hyundai in diesem Jahr zu einer der gestohlensten Automarken in den USA wurde.

Da immer mehr Autobesitzer Bedenken darüber äußerten, wie einfach es war, bestimmte Automodelle zu stehlen, boten Hyundai und Kia kostenlose Lenkradschlösser an. Es schien, als würde der Trend im Jahr 2024 absterben, nachdem die Autohersteller Maßnahmen ergriffen und die Polizei auf das Problem bewusst wurde. NBC Los Angeles berichtete, dass Infiniti sich der Zunahme der Kriminalität bewusst ist, und erklärte, dass es „daran arbeitet, die Sicherheitssysteme in unseren Fahrzeugen zu verbessern“. Einige Mitglieder der Infiniti -Community fühlen sich inzwischen ein bisschen hilflos gegen die fortgesetzten Diebstähle und diskutieren über die Installation von Kill -Switches in ihren Autos.