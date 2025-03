Warum heißt der Harley-Davidson-Schädel Willie G?

Obwohl Harley-Davidson 1903 gegründet wurde, begann die Firma 1910 offiziell die ursprüngliche Iteration des legendären Bar & Shield-Logos zu nutzen. Das Logo war ein einfacher Schild mit einem Rechteck zuvor. Der Name des Unternehmens wurde in fetten Buchstaben innerhalb des Rechtecks ​​angezeigt, während der Schild die Wörter „motor“ und „zyklen“ zwischen den oberen bzw. unteren Abschnitten aufgeteilt hatte. Die meisten sind sich einig, dass die Schaffung des ursprünglichen Harley -Logos in die talentierten Hände von Janet Davidson, der Tante der Davidson Brothers, fiel. Zu dieser Zeit war das Farbschema schwarz, weiß und grau.

Dieses Original -Logo ebnete den Weg für mehr kommen, wie die Willie G, die sich möglicherweise von der amerikanischen Motorrad -Outlaw -Kultur inspirieren lassen. Da die meisten Motorradclubs, wie der größte Motorradclub in Kalifornien, die Hells Angels, stark mit Harleys in Verbindung gebracht wurden, wurden Schilder und Symbole, die auf ihren Fahrrädern und ihren Ausrüstung verwendet wurden, das öffentliche Image des Unternehmens unweigerlich abreißen.

Dies scheint das zu sein, was Biker nach dem Zweiten Weltkrieg, von denen viele nach dem Hollister, kalifornischen Aufstand von 1947, als Gesetzlosen gilt, in ihren Emblemen angesehen wurden. Dies wiederum malt ein negatives Bild für den Harley-Davidson. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis Harley das Problem auf den Kopf stellte und eine der bisher bekanntesten Motorradlogos erstellt.