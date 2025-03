Warum hat Honda F1 Rennen verlassen?

Honda verfügt über eine lange und berühmte Geschichte in der Formel 1, die 1964 seine erste Plattform aufstellt – The RA271. Seitdem etablierte sich das japanische Unternehmen fest als Premiere -Konstruktor innerhalb der Serie – obwohl sein Streifen keineswegs ungebrochen war. Tatsächlich zog Honda nicht weniger als vier Mal F1 aus: 1968, 1992, 2008 und 2021. Diese schufen vier verschiedene Epochen des Honda -Formel -1 -Programms, wobei jede Ära aus verschiedenen Gründen geschlossen wurde. Werfen wir einen Blick auf die letzten dieser Epochen, die im Jahr 2021 endeten, und was Honda bei der Rückkehr im Jahr 2026 vorhat.

Die kurze Antwort darauf, warum Honda 2021 gegangen ist, bezieht sich auf Kohlenstoffneutralität und alternative Kraftstoffe. Honda erklärte den Wunsch, mit einer Elektrifizierungsziel-Frist von 2030 CO2-neutral zu machen, und zog aus der Formel 1 heraus, um mehr Ressourcen in dieses Unternehmen zu gießen. Das Budget von Honda 2021 wurde auf 149 Millionen US -Dollar festgelegt – ein Budget, das Honda verletzt hatte. Formel 1 erfordert eine große Menge an Ressourcen und technologische Entwicklung. Inmitten der steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten kehrte Honda für insgesamt fünf Spielzeiten zurück und kehrte nur in der kommenden Saison 2026 zurück.

Hondas Hauptbeitrag in dieser vergangenen Zeit war der Motorhersteller und gipfelte in seiner Partnerschaft mit Red Bull und Alphatauri. Die Beiträge des japanischen Unternehmens zum Rennteam führten zu dem stetigen Anstieg von Red Bull mit Fahrern wie Max Verstappen, der an einem hart umkämpften zweiten Platz für den Titel der Konstrukteure hinter Mercedes gipfelte. Es ist die jüngste – wenn auch nicht die letzte – Leistung in einer beeindruckend langen Liste, einschließlich einiger wirklich ikonischer Momente in der Geschichte der Formel 1.