Ein einzelnes Auto für Formel -1 -Auto verwendet etwa 110 Kilogramm Kraftstoff pro Rasse. Mit 20 Autos pro Rennen und 24 Grandsprix für die Saison 2025 bedeutet dies ungefähr 52.800 Kilogramm Kraftstoff oder ungefähr 18.600 Gallonen von 0,75 g/ml-Dichte-Benzin, die pro Saison verwendet werden-ziemlich viel, oder? In einer Umfrage aus dem Jahr 2019 geht hervor, dass statistisch gesehen der Kraftstoff, der tatsächlich von den Hybrid-V-6s verwendet wird, nur 0,7% der Gesamtbetrag ausmacht, wobei die überwiegende Mehrheit auf Logistik und Transport geht. Dies stellt jedoch nur die Emissionen, die F1 in Prozent und Verhältnissen produziert und die Hybrid -Technologie der gesamten Auswirkungen in der Automobilindustrie falsch darstellt.

Mit der Formel 1 und anderen Motorsport-Abteilungen am Blutungskandel der Kraftstoffgeschwindigkeit sind viele der Meinung, dass es einfach keinen Platz für ein V-10 gibt, aber einige Kritiker sagen, dass dies nicht der Fall ist. Was verhindert F1 schließlich daran, diese Motoren auf nachhaltigem Kraftstoff zu betreiben oder ihren Kraftstoffverbrauch in weniger öffentlichen Kreisen wie ihrer Logistik für Meeres- und Luftwaffen, der Forschung und der Entwicklung des Verbrauchs und anderer Gebiete zu beschränken? In Anbetracht der relativ winzigen Auswirkungen des Motors eines F1-Autos auf die Umwelt, im Vergleich zu den Auswirkungen des Versands der Autos auf die Strecke, was würde eine V-10 von Bedeutung?

Aber es ist sehr wichtig und nicht nur, weil diese Motoren veraltet erscheinen. Die Teams haben riesige Ressourcen in die Entwicklung von Kraftwerken für die bevorstehenden Vorschriften gegossen und können jetzt einfach nicht zurückkehren. Was danach passiert, können wir nur spekulieren und hoffen.