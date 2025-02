Warum hat BMW Hardtop -Cabrios eingestellt?

BMW macht fantastische Cabrios wie das Z4, die milde Hybrid-4-Serie und die 8er. Open-Top-Fahren in dem, was BMW als „Ultimate Driving Machine“ bezeichnet, hat nur wenige Ersatzmöglichkeiten außerhalb des Fahrens mit Motorrad. Ich persönlich fand das 2024 BMW Z4 M40I eines der besten Autos, die ich das ganze Jahr über gefahren bin. Leider scheinen Cabrios mit jedem Jahr seltener zu werden. Noch Seltener ist das Hardtop -Cabrio, wobei bis jetzt nur der Mazda Miata RF überlebt. In den vergangenen Jahren können Sie eine Reihe verschiedener Falthardtop -Cabrio -Beamer kaufen, jetzt ist dies nicht der Fall. Die BMW 4er hat den Hardtop im Jahr 2020 abgeschafft.

In einer Pressemitteilung von 2020 für die zweite Generation BMW 4 Serie Cabrio erklärte BMW geradezu, warum es die Hardtop-Cabrio-Idee nicht bevorzugt und sagte: „Die auffälligste Änderung gegenüber der vorherigen Generation ist der Wechsel von Hardtop zu neu gestalteten Soft- weich- Top, das viele Vorteile bietet, einschließlich Gewichtsreduzierung, größerer Laderaum und einem niedrigeren Schwerpunkt für eine verbesserte Handhabung. “ Ich habe eine Reihe von BMW-Performance-Autos wie die neueste Generation von M5 und die 2025 2-Serie überprüft, und ich kann zuversichtlich sagen, dass BMW es ernst meint, wenn es darum geht, die Anzahl der Kompromisse zu senken, die es zu machen muss, wenn es ein Auto technet .