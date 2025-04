Warum hat Audi die A4 eingestellt?

Als Audi die A4-Limousine einstellte, ging es nicht darum, Audis langjährige mittelgroße Limousine zu beenden. Es ging tatsächlich um ein neues System der Audi -Terminologie, das seine ICE -Fahrzeuge (ICE) in Zukunft von seinen Elektrofahrzeugen (Elektrofahrzeugen) unterscheiden würde. Um sich dem neuen System von Audi anzupassen, in dem ICE -Fahrzeuge ungerade Modellnummern haben und EVs sogar eine haben, ist der A4 der A5 geworden. Das bereits bestehende Audi A5 Coupé und das Cabrio wurden am Ende des Modelljahres 2024 aus der Audi-Aufstellung beseitigt.

Zusammenfassend ersetzte die erste Generation des Audi A4 den Audi 80 und wurde erstmals hier im Modelljahr von 1996 verkauft. Es teilte seine B5 -Plattform mit dem Volkswagen Passat. Der Audi A4 der ersten Generation wurde sowohl als Limousine als auch als Wagen hergestellt. Es hatte einen turbogeladenen 1,8-Liter-Inline-Vierzylinder-Vierzylinder, der die Vorderräder entweder durch ein Fünfgang-Handbuch oder eine von Porsche entwickelte Tiptronic-Automatik trug. Das Allradantriebssystem des Unternehmens und ein 3,0-Liter-V6 mit höherem Stromverbrauch waren Optionen.

Dieser A4 wurde in den USA durch das B6-Modell der zweiten Generation für das Modelljahr von 2002 ersetzt und fügte ein zweitüriges Konvertier in die Aufstellung hinzu. Nach einer gründlichen B7 -Aktualisierung beendete dieser A4 seinen US -Lauf mit dem Modelljahr 2008. Der B8 A4 der dritten Generation wurde für 2009 veröffentlicht und im Modelljahr 2016 verkauft. Die vierte und letzte Audi A4 -Generation wurde für 2017 eingeführt, die A4 Allroad hinzugefügt und beendet seinen Lauf als 2025 -Modell, wobei er sich mit dem Audi A5 überlappte.