Warum haben Wohnmobile Leitern aufs Dach? Hier ist, wofür sie sind

In einigen Fällen ist es möglich, eine Heckleiter hinzuzufügen, es sind jedoch einige kritische Faktoren zu beachten. Einige Wohnmobile enthalten ein Heckfenster im Design. Diese Fenster sind nicht nur für natürliche Licht- oder Hinterlandansichten, sondern dienen auch als Notausgang. Wenn Sie eine Leiter über oder um dieses Fenster installieren, können Sie möglicherweise bei Unfall oder Feuer den Ausgang blockieren. Es sind nicht nur Heckfenster, die möglicherweise ein Problem für eine Aftermarket -Leiter sein können. Die Vario Perfect Platinum verfügt über eine hintere Luke, die groß genug ist, um ein Auto zu transportieren, und ist eines der coolsten Camping -Wohnmobile, die jemals gebaut wurden.

Eine weitere Überlegung beim Hinzufügen einer hinteren Leiter zu Ihrem Wohnmobil ist, wie Sie sie montieren. Wenn der Hersteller eine Leiter in sein Wohnmobil-Design einbezieht, ist sich die Fabrik bewusst, welche Bereiche am besten geeignet sind, um laden tragende Add-Ons am Rahmen des Fahrzeugs anzubringen. Wenn Sie jedoch modellspezifische Build-Diagramme, die Ihre interne Wohnmobilstruktur hervorheben, nicht in die Hände bekommen können, ist es eine Herausforderung zu wissen, wo die Leiter sicher angehängt werden muss. Eine sicherere Vorgehensweise kann darin bestehen, sich für so etwas wie die 12,5-Fuß-Teleskopleiter aus Soctone zu entscheiden. Auf diese Weise können Sie auf Dachbereiche Ihres Wohnmobils zugreifen und sie dann in ein kompaktes Formular für den einfachen Speicher in Bord zusammenbrechen.