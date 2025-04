Warum haben Semi Trucks in Michigan so viele Räder?

Dennoch bietet der Einsatz von LKWs mit hoher Kapazität in Michigan erhebliche wirtschaftliche Vorteile für den Staat. Das Verkehrsministerium von Michigan (MDOT) hat festgestellt, dass diese Multi-Achs-Lastwagen die Branchen durch die Senkung der Frachtkosten wettbewerbsfähiger machen. Um die gleiche Menge an Waren zu transportieren, werden weniger Lastwagen benötigt, was zu einem verringerten Kraftstoffverbrauch, niedrigeren Emissionen und weniger Überlastung auf den Straßen führt. Einige Schätzungen deuten darauf hin, dass die Versandkosten für Branchen, die diese schwereren Lastwagen nutzen, bis zu 50% niedriger sein können als in den Nachbarstaaten.

Eine Herausforderung besteht jedoch darin, dass viele Michigan -Trucker weniger Backhaul -Möglichkeiten haben. Aufgrund der einzigartigen Gütermuster des Staates schleppen viele Lastwagen ohne Rückgang ein Einweg-Lasten (wie Protokolle zu Holzmühlen oder Benzin in Einzelhandelsstationen). Dies führt zu leeren Rückfahrreisen und macht eine effiziente Frachtbewegung noch wesentlicher. Michigans Gewichtsgesetze können die wirtschaftlichen Nachteile dieser leeren Returnreisen ausgleichen, indem sie zulässt, dass sie in einer einzigen Reise größere Lasten bringen können.

Während Michigan der einzige Staat bleibt, der diese Mehrachse-Konfigurationen voll und ganz annimmt, nehmen andere Staaten auf, die ähnliche Richtlinien zu erforschen und zu erkunden. Einige Regionen haben damit begonnen, erhöhte Gewichtsgrenzen für ausgewählte Routen zu testen, um potenzielle Vorteile zu bewerten. Wenn sich diese Versuche als erfolgreich erweisen, könnte Michigans Modell in Zukunft landesweite LKW -Vorschriften beeinflussen.