Warum haben Michigan State Police Autos ein einziges rotes Licht auf dem Dach?

Michigan wurde im Januar 1837 der sechsundzwanzigste Staat in der Union. Es ist die Heimat von Detroit, dem Geburtsort der amerikanischen Automobilindustrie, in der Henry Ford, die Dodge Brothers (die einst für Ford arbeiteten), Ransom Olds und Henry Leland in „Motor City“ verwandelt haben.

Es dauerte 80 Jahre, bis es die Michigan State Constabulary bildete, um Mitglieder der Nationalgarde auszufüllen, die im Ersten Weltkrieg in Übersee gerufen worden waren. Zwei Jahre später wurde die Konstruktion zu einer dauerhaften Friedenssicherung verwandelt und in Michigan State Police umbenannt. Es dauerte ein weiteres Jahrzehnt, bis die MSP mit markierten Streifenwagen (1929) begann, die zu dieser Zeit mit kotflügeligen roten Scheinwerfern ausgestattet waren, wobei das Wort „Stopp“ über das Glas schabliert wurde. Dies blieb der Status quo bis in die 1940er Jahre, als konvexe Leuchten mit Zwiebeln vorne und hinten an den Dächern jedes Fahrzeugs befestigt waren.

Die singulären, leuchtend rot rotierenden Beacons – auch als „Blasen“ oder „Gumball“ -Leuchten bekannt – wurden 1956 zum ersten Mal in Gebrauch und, ob Sie es glauben oder nicht, wurden nie ersetzt. Die MSP ist die einzige Abteilung in den USA, die dieses Vintage -Design immer noch verwendet, das in den 1950er und 60er Jahren einst auf Polizeiautos verwendet wurde und somit für die gesamten Generationen von Michigandern sofort erkennbar war.